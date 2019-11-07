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بالفيديو.. مصير مروع ينتظر من يفكر في الزواج على زوجته

بالفيديو.. مصير مروع ينتظر من يفكر في الزواج على زوجته
وكالات(صدى):

نشرت إحدى رواد موقع «سناب شات»، مقطع فيديو يكشف مصير من يفكر في الزواج للمرة الثانية على زوجته، وذلك بعد بلوغ سن التقاعد.

وظهر في الفيديو عملية تقطيع حلوى عليها مجسم للزوج، في إشارة منها لتقطيع الزوج الذي يفكر في الزواج على زوجته.

وعلقت على المقطع، قائلة: «هذا مصير من يفكر في الزواج بعد التقاعد»، مما أثار غضب الكثير من الرجال الذين اعتبروا الفيديو تشجيعًا على العنف.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86528 ] نشر منذ 6 ساعات

هههههههههههههههههههههه ,,

,, اعقبي ياالجباره .. الحنية والأنوثه راحت فين ……!!

[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 6 ساعات

اراهنكم اذا ما كان فيها عرق ابو طعميه…
والرابح له بعير 🐪 ٢٠٢٠ فل كامل

[ عدد التعليقات: 6148 ] نشر منذ 2 ساعتين

اظنها مزحة بس سخيفة

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