الأحوال المدنية تحذر من امتلاك مواطن لبطاقتي هوية وطنية

علي القجطاني(صدى):

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على عدم امتلاك المواطن أو المواطنة بطاقتين للهوية الوطنية.

وكانت أشارت إحدى المواطنات عبر الحساب الشخصي للأحوال المدنية ، إلى إصدار بطاقة جديدة “بدل فاقد “، قبل العثور على البطاقة المفقودة ، لترد الأحوال المدنية ، بأن امتلاك بطاقتين في وقت واحد ممنوع .

.يذكر أن الأحوال المدنية قد شددت في وقت سابق على أنه في حال العثور على هوية وطنية مفقودة يتم تسليمها لأقرب مكتب للأحوال المدنية، آملة عدم تصويرها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.