محافظ الخرج يستقبل مدير الشؤون الصحية لمنطقة الرياض

ريم عبدالعزيز(صدى):

استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي بمكتبه في المحافظة بمدينة السيح اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري .

وتم خلال اللقاء مناقشة الشأن الصحي بالمحافظة من المرافق الطبية والخدمات الصحية في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / من دعم واهتمام لهذا القطاع الهام .

وعبر الماضي عن شكره للدكتور التويجري والعاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود داعيا إلى بذل المزيد للارتقاء بالخدمات الصحية في مدن المحافظة والمراكز التابعة لها إلى أعلى المستويات بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة فى الارتقاء بالخدمات الطبية بالمملكة .

حضر الاستقبال مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاخصائي فهد الممخور ، ومدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج عايض العصيمي ، وعدد من المسئولين في مديرية الشئون الصحية.