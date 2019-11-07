د. محمد التويجري يدشن عدد من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بالخرج

ريم عبدالعزيز(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم الخميس عدد من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بالخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية .

وذلك خلال زيارة تفقدية يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور/ علي الجمعة .

وكان باستقبالهم سعادة مدير المستشفى الأخصائي فهد الممخور ومدراء الإدارات والأقسام بالمستشفى.

وشاهد د. التويجري خلال الزيارة عرض تعريفي عن المستشفى ، و الإنجازات التطويرية التي تحققت في المراحل الأولى ، انجازات شهادات الاعتماد المؤسسي (CBAHI) للمستشفى والمراكز التابعه له، وعرض مرئي عن برنامج الطب الاتصالي، و كذلك تم عرض برنامج كونيكتوس (Konnectus) والذي يهدف لتوفير بيئة تواصل فاعلة وآمنة لإنجاز المهام اليومية بين الكادر الطبي بسهولة ويسر حيث أن البرنامج سيتم تطبيقه في جميع مستشفيات جنوب منطقة الرياض .

وأيضاً تم عرض مبادرات إلكترونية للمتابعة اللحظية لعدة برامج لإدارة الوقاية ومكافحة العدوى وقام التويجري بتدشين البرامج.

وأيضاً دشن التويجري برنامج مساهم للخدمات الإلكترونية لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج بعد عرضه، وهو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية لتطوير الجودة بين مستشفيات جنوب منطقة الرياض.

وتعد هذي البرامج الإلكترونية من ضمن رؤية وزارة الصحة لتحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وبعد ذلك دشن الدكتور/محمد التويجري قسم جراحات اليوم الواحد و قسم الباطنة (رجال) بمواقعها الجديدة، تخللها زيارة لقسم العناية المركزة الذي سيتم افتتاحه في المرحلة الأخير من المشاريع التطويرية في المستشفى.

كما دشن التويجري (قسم التغذية – مركز التعقيم – وحدة الأشعة المقطعية ووحدة الأرشفة الالكترونية في قسم الأشعة) بهويتهم الجديدة.

كما زار د. التويجري المختبر المركزي والذي يخدم مستشفيات جنوب منطقة الرياض حيث اطلع على خطة العمل وطرق تجهيزه.

كما دشن التويجري المرحلة الأولى في قسم الطوارئ الذي يشهد أعمال تطويرية لتجويد الخدمات الصحية المقدمة ناقش من خلالها آلية سير العمل بالقسم حفاظاً على سلامة مرضى الطوارئ.

كما دشن التويجري إدارة النقل الإسعافي الذي يخدم مستشفيات جنوب منطقة الرياض.

واختتم التويجري زيارته بتدشين العيادات الخارجية لمركز الأمير سلطان لجراحة القلب تخللها جولة في مبنى المركز.

وفي الختام ثمن التويجري الجهود المبذولة في مستشفى الملك خالد بالخرج ومايقدمة من خدمات صحية لمحافظة الخرج ولمستشفيات جنوب منطقة الرياض لتحقيق رؤية وزارة الصحة في التحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وفي نفس الاطار

دشن د. التويجري بمركز صحي السعودية برنامج الاختصاص لطب الأسرة.

ويأتي هذا التدشين امتداداً لانجازات المركز بعد حصوله على الاعتماد المؤسسي (CBAHI) والمركز الثاني في جائزة التميز لمراكز الرعاية الصحية الأولية لعام 2018 ، و يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة.

كما كرم الدكتور محمد التويجري مركزي (السيح – الرفايع) لحصولهم على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI).