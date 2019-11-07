حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة , تبوك ,حائل ,الجوف والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية .

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة .