بالصور..مشجع عملاق يثير أزمة قبل حضوره مباراة كرة قدم

نيودلهي(صدى):

تدخلت الشرطة الهندية ، لحل مشكلة مشجع كريكيت أفغاني عملاق طوله ثمانية أقدام ، بعد أن رفض أصحاب الفنادق استضافته .

وكان المشجع شير خان، البالغ طوله 8 أقدام و2 بوصة (250 سنتيمترا)، يحتاج للإقامة قبل حضوره مباراة بين فريقي بلاده وجزر الهند الغربية.

ويذكر أن السكان المحليون كانوا يرتجفون من العملاق الذي تم نقله إلى فندق راجداني بمرافقة للشرطة ، حيث تجمع المئات لالتقاط صوراً للمشجع العملاق .