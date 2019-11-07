المحكمة الدولية تكشف مكان اختباء سيف الإسلام القذافي

طرابلس(صدى):

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، حصولها على معلومات مؤكدة حول المكان الذي يتواجد به سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والذي اختفى منذ يونيو 2017.

وقالت المحكمة إن سيف الإسلام لم يغادر مدينة الزنتان وهو متواجد بها حتى اليوم، لكن هناك 3 أماكن مشتبه في تواجده بهم داخل المدينة.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرات توقيف ضد نجل القذافي، والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، ومحمود الورفلي القيادي السابق في الصاعقة، وذلك لارتكاب جرائم حرب في 2011.

ودعت المحكمة كلاً من ليبيا ومصر لتسهيل عملية القبض على المشتبه بهم الثلاثة وتوقيفهم، مؤكدة أن المشتبه بهم ارتكبوا جرائم دولية خطيرة كالتعذيب والمعاملة القاسية وجرائم ضد الإنسانية.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر من داخل المدينة أن نجل القذافي غير متواجد في مدينة الزنتان حيث أنه غادرها منذ خروج العقيد العجمي العتيري الذي كان حارسه الشخصي والذي هرب خوفًا على حياته.

ولا يزال نجل القذافي الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، يحظى بدعم كبير في الحياة السياسية بين الليبيين، ويعد قوة سياسية كبيرة في حال إجراء انتخابات رئاسية.