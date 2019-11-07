شاب يقتل والدته بالخطأ أثناء تدربه على قيادة السيارة

أبوظبي(صدى):

تسبب شاب آسيوي يبلغ من العمر 18 عاماً في وفاة والدت ، عقب دهسها بالخطأ بمنطقة الشارقة الإماراتية .

وكان تلقى مركز شرطة الشارقة الإماراتية ، يفيد بتعرض امرأة آسيوية لحادث دهس بوساطة مركبة يقودها زوجها، وبانتقال الجهات المختصة للموقع تبين أن المرأة فارقت الحياة، فيما ادعى الزوج أنه كان يقود مركبته حين دهس زوجته بالخطأ، لكن التحقيقات أثبتت لاحقا أن الابن (البالغ 18 عاما) هو من كان يقود المركبة لحظة وقوع الحادث وليس والده الذي اعترف نيابة عن الابن، كون ابنه لا يحمل رخصة قيادة.

وقال الابن في التحقيقات إنه لا يملك رخصة قيادة وكان يتدرب على قيادة مركبة والده ذات الدفع الرباعي يوم الحادث، حين شاهد والدته تجلس على الرصيف فتوجه لها بنية الجلوس معها إلا أنه حين حاول إيقاف المركبة بعد أن وصل إلى حيث تجلس والدته ضغط على دواسة البنزين بدل المكابح، ما دفع بالسيارة للصعود على الرصيف ودهس والدته.

وأضاف أنه شعر بالارتباك نتيجة ما حدث، وقام بسحب والدته من تحت المركبة محاولا إسعافها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة ، فاتصل بوالده وأخبره بما حدث وحين وصل المكان اتفق والده معه على أن يخبر الشرطة أنه كان يقود المركبة وقت الحادث، معترفا أنه قاد المركبة دون انتباه واستعملها دون علم والده.