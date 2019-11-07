إدارة النصر تحاول احتواء قضية حمدالله قبل تحويلها إلى النيابة العامة

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة نادي النصر، إلى احتواء أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وكان المهاجم النصراوي، قد اشتبك لفظيًا مع موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعدما مرت زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي ما استفزه كونها حامل.

وحققت شرطة المطار في الواقعة، وأخذت أقوال المهاجم والموظفة تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

كما ادعت الموظفة في أقوالها أن حمدالله وجه كلمات نابية تجاهها، وتجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، بينما نفى اللاعب ذلك.

وتقوم إدارة النصر، بإجراء اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة، لإقناعها بالتنازل عن القضية.