إدارة النصر تحاول احتواء قضية حمدالله قبل تحويلها إلى النيابة العامة
تسعى إدارة نادي النصر، إلى احتواء أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وكان المهاجم النصراوي، قد اشتبك لفظيًا مع موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعدما مرت زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي ما استفزه كونها حامل.
وحققت شرطة المطار في الواقعة، وأخذت أقوال المهاجم والموظفة تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
كما ادعت الموظفة في أقوالها أن حمدالله وجه كلمات نابية تجاهها، وتجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، بينما نفى اللاعب ذلك.
وتقوم إدارة النصر، بإجراء اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة، لإقناعها بالتنازل عن القضية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6142 ] نشر منذ 31 دقيقة
هو علي رأسة ريشة يعني يغلط في بنت بلدنا و هي في عملها ولا عشان لاعب كرة تسامح و تتنازل بجد شئ مستفذ
عبدالله فريج / الاردن[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 دقيقتين
القانون …ثم القانون….ثم القانون…..فالأصل تطبيقه على الجميع …سواء كان مواطن او ضيف …. لاعب او غير لاعب ….هذه هيبة موظف أمن وهناك حق عام لا يمكن تجاوزه …..هكذا الأصل ….حتى يكون المخالف عبره لأي شخص مستقبلا في عدم المساس بهيبة رجل الامن وخاصة ان ابنتنا ..فتاه سعودية تقوم بواجبها على احسن وجه ومن دون تمييز …ولها كل الاحترام
عبدالله فريج / الاردن[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 16 دقيقة
يجب تطبيق القانون بغض النظر عن هوية الشخص …لاعب وأين يلعب أو غير لاعب ….هذا خط احمر …..والمملكة العربية السعودية دولة قانون ويجب على الضيف احترام موظف الامن في أي مكان داخل المملكة …..ولا اعتقد ان هذا التجاوز سيمر مرور الكرام حتى لو ان الموظفة اسقطت حقها …..فهناك الحق العام وهيبة القانون الذي تتميز به السعودية الحبيبة .