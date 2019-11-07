بالفيديو.. موقف مؤثر لأصالة وشقيقها في موسم الرياض

الرياض(صدى):

جمع موقف مؤثر الفنانة السورية أصالة وشقيقها ومدير أعمالها أنس نصري، على خلفية حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتفاجأت أصالة خلال تسجيلها لقاء تلفزيوني بعد حفلها في موسم الرياض، بمسح شقيقها لجبينها من العرق أمام الكاميرات.

ووثق مقطع فيديو التقطته الكاميرات التي كانت تصور الفنانة، الموقف بين الشقيق، إذ ردت أصالة على شقيقهل بتقبيل يده.

وقالت أمام الكاميرات ” يسلم إيدك يا روحي .. شايفين الأخوات شو حلوين .. تقبرني أخي، الأخ سند وحبيبي “.