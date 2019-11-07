أسباب تحجر بطن الحامل قبل الولادة وطرق العلاج

أميرة حالد(صدى):

قال الدكتور أيمن فاروق استشاري طب النساء والتوليد ، إن تحجر بطن الحامل حالة تمر بها معظم السيدات في الثلث الأخير من الحمل، حيث تشعر بثقل في أسفل البطن وكأن الجنين متحجر وتشعر بانقباضات أسفل الرحم وغالبًا ما تكثر تلك الحالة في الشهر التاسع والأخير وكلما اقترب موعد الولادة تزداد تلك الحالة.

ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منها: ( زيادة وزن الجنين وضغطه على الرحم والأعضاء الداخلية للأم – بذل الأم لكثير من المجهود والحركة وعدم الحصول على القسط الكافي والمطلوب من الراحة – عدم وصول الأكسجين للجنين بالقدر الكافي – سقوط الأم أو تعرضها لصدمة في أسفل الظهر ) .

وأكد دكترو أيمن ، أن علاج تحجر بطن الحامل يعتمد على قيام الأم بعدد من الخطوات الهامة والتي تتمثل في التالي: ( تغير الوضع، إذا كانت الأم جالسة عليها الوقوف أو القيام ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة والبسيطة التي تساعد الجنين على التغيير من وضعه – أخذ حمام دافئ حيث تعمل المياه الدافئة على استرخاء عضلات البطن ومساعدة الجنين على تغير وضعه – شرب القليل من المياه الغازية، التي تحفز الجنين على تغير وضعه وضغطه على عضلات الرحم ) .

وإذا كانت المرأة تعاني من تكرار حالة تحجر البطن بداية من الشهر السابع قد يشير إلى احتمالية الولادة المبكرة لذلك عليها القيام ببعض النصائح الوقائية لعدم التعرض لأي ضرر لها ولجنينها، وذلك بأخذ القسط الكافي من الراحة والنوم ، وممارسة رياضة المشي يوميًا بعد استشارة الطبيب المتابع للحالة ، والحرص على شرب كميات وفيرة من المياة يوميًا.