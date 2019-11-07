العدل : في هذه الحالة تأمر المحكمة بالتحقيق بصحة الورقة أو تزويرها

عادل الحربي(صدى):

أوضح الحساب الرسمي لبرنامج ” تعريف ” التابع لوزارة العدل، الحالة التي تأمر المحكمة فيها بالتحقيق بصحة الورقة أو تزويرها.

وقال البرنامج : تأمر المحكمة بالتحقيق بصحة الورقة أو تزويرها إذا رأت إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج، ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها.

وأضاف : يُقدم الادعاء بالتزوير في الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعي به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

وأوضح أنه يحق للمدعي عليه بالتزوير طلب سير التحقيق فيه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها، حيث في هذه الحالة للمحكمة أن تأمر بضبط الورقة وحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.