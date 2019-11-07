منها الاهتمام بالسعر.. أخطاء تقع فيها عند شراء أول سيارة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء أخطاء كبرى يقع فيها بعض الأشخاص عند التوجه لشراء سيارة جديدة لأول مرة حيث كثير من الأشخاص يقوم بشراء السيارات الأرخص التي لا تمتلك التقنيات الحديثة دون النظر إلى أهميتها، مما يسبب له الندم فيما بعد.

وأكد الخبراء أنه يجب النظر إلى تكلفة تأمين السيارة، حيث أن بعض السيارات الألمانية الحديثة تزيد تكلفة تأمينها بصورة كبيرة.

ويجب التأكد من أسعار قطع الغيار هذه السيارة، لأن بعض السيارات تكون قطع غيارها باهظة السعر، وهو ما يزيد من تكلفة السيارة.

كما يجب البحث بتأني عن طراز السيارة المناسبة مع تجربة عدة طرازات لاختيار الأفضل، والمقارنة بين أسعار الوكالات والمعارض واختيار السعر الأفضل.