«العدل» توضح الطلبات العارضة التي يمكن للمدعى عليه أن يقدمها

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، عن الطلبات العارضة التي يمكن للمدعى عليه أن يقدمها.

وأوضح أن الطلبات هي: طلب المقامة القضائية، طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها، أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.

كما تضمنت: أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوی الأصلية.

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