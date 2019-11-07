أسرة خليجية تدهن رضيعها بالزئبق لحمايته من الحسد.. فكادت تقتله

مسقط(صدى):

أوشكت أسرة عُمانية، على قتل طفلها الرضيع بـ الزئبق، إذ أصيب بتسمم حاد من هذه المادة بعدما تم دهان جسمه بها؛ بزعم حمايته من الحسد والسحر.

وأنقذ الأطباء الطفل الرضيع الذي يبلغ 28 يومًا، إذ صرّحت استشارية الأطفال بالمستشفى الذي نُقل إليه، بأن الطفل كان يعاني من ضيق حادّ في التنفس، مع نقص في الأكسجين وصعوبة الرضاعة، وهبوط في المؤشرات الحيوية، مع تدهور حالته الصحية العامة.

وقام الأطباء بتنويم الطفل، والتواصل مع قسم السموم بشأن احتمالية تعرض الطفل لتسمم حاد بالزئبق، إذ تبيّن بعد فحص عينة من دمه أن نسبة الزئبق مرتفعة جدًا وتم علاجه ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 10 أيام حتى تحسنت صحته.

وكشف أهل الطفل، أنهم تحصلوا على مادة شعبية تحتوي على الزئبق، وتُستخدم لحماية الأطفال من الحسد والسحر، من أحد الباعة بأحد الأسواق الشعبية؛ وتم دهن الطفل بها.