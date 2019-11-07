شاهد.. حفيد الشيخ زايد يلفت الانتباه على كرسي متحرك خلال اتفاق الرياض

أبو ظبي(صدى):

لفت الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الانتباه خلال توقيع وثيقة اتفاق الرياض ، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وظهر الشيخ زايد بن حمدان، على كرسي متحرك، خلال توقيع الاتفاق، إذ أنه أصيب أثناء مشاركته ضمن قوات التحالف العربي في تحطم مروحية قتالية في شبوة عام 2017.

وكان الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، قد فقد خلاياه العصبية، وفقرات من العمود الفقري في معارك تحرير عدن والجنوب.

من جانبهم، أوضح مراقبون أن حضوره له رمزية كبيرة عسكريا وسياسيا وإنسانيا، لأنه كان حاضرا مع زملائه في ميادين القتال بينما توارى البعض.