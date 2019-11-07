«أديداس» تكشف عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الأوروبية 2020

ماجد محمد(صدى):

كشفت شركة أديداس الألمانية، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، مطلقة اسم «يونيفوريا» عليها، مما يوحي بحماس كبير بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وبدأ تصميم شكل تلك الكرة في 2018، نظرًا لإقامة البطولة في 12 دولة أوروبية مختلفة، واعتمد التصميم على التنوع بين ثقافات الدول وعبور الحدود، مما يعني وحدة الدول تحت راية كرة القدم.

ومن المقرر إقامة قرعة كأس الأمم الأوروبية يوم 30 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباريات البطولة من 12 يونيو حتى 12 يوليو 2020 بمشاركة 24 منتخبًا وفي 12 دولة أوروبية.