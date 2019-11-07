بعد وفاة هيثم أحمد ذكي بها.. اكتشف أسباب هبوط الدورة الدموية وطرق تجنبها

القاهرة(صدى):

قال الدكتور علي الفحار أستاذ أمراض القلب ، تتعدد حالات الوفاة بسبب هبوط الدورة الدموية، وكان آخر ضحاياها من المشاهير الفنان الشاب هيثم أحمد زكي آخر المشاهير .

وأوضح دكتور علي ، قبل حدوث الهبوط في الدورة الدموية، والتي هي عبارة عن عملية انتقال ثاني أكسيد الكربون، والأكسجين بين الرئتين، وخلايا الجسم عن طريق الأوردة والشرايين بمساعدة القلب الذي يضخ الدم ويسحبه، يشعر الشخص بالدوران، وتشوش الرؤية، بالإضافة إلى عدم القدرة على الوقوف، والمعاناة مع الصداع وبرودة الجلد إلى الإغماء.

وأكد ، أنه للوقاية من هبوط الدورة الدموية ، يجب اتباع ما يلي : تناول كمية كبيرة من السوائل والمياه ، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم بالجسم ، تجنب رفع الأثقال ، والابتعاد عن الوقوف فترة طويلة.

وايضاً الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات والانتباه إلى حجم الوجبات ، تجنب أدوية خفض ضغط الدم قبل الوجبات ، الحصول على قسط كاف من النوم لأن زيادة أو نقصان عدد ساعات النوم يؤثر سلبًا على ضغط الدم سواء بالارتفاع أو الهبوط، كما يجب تناول أطعمة مملحة حتى يرتفع ضغط الدم