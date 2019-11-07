الإعلان عن موعد قرعة الأراضي للعسكريين المشاركين بالأردن وسورية عام 1395

محمود البلوي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة تبوك عن عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسورية لعام 1395 – 1396، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بتبوك.

وطالبت الأمانة ممن قد استكملت بيانات منحهم، لحضور القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتبوك، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.