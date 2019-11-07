خبراء يؤكدون على ضرورة فحص مساعدات السيارة بعد قطع هذه المسافة

برلين(صدى):

ولقد حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن تلف ممتصات الصدمات الموجودة بالجزء الذي يربط بين تعليق الإطارات وهيكل السيارة ، يشكل خطرا يهدد سلامة القيادة، حيث أنها أهم عوامل وتجهيزات السلامة والأمان الموجودة في السيارات، والتي لا يمكن أن يستغنى عنها كحزام الأمان والمكابح ونظام التوجيه. .

وأشارت الهيئة ، أنه في حال تعرضها للتلف فإنها تؤثر بالسلب على سلوك السيارة عند إجراء مناورات التخطي وعند القيام بالكبح، حيث تزيد مسافة الكبح عند السرعات العالية.

وكشفت الهيئة عن مؤشرات تعرض ممتصات الصدمات للتلف، وذلك من خلال ملاحظة اهتزاز المقود وتآكل الإطارات بشكل غير متساو، وللتأكد من تلف هذا الجزء الهام يجب فحصه من قبل متخصصين، وذلك للكشف على كامل مجموعة التعليق عن طريق أجهزة خاصة.

ونصح الخبراء الألمان بضرورة فحص ممتصات الصدمات في المراكز الفنية المتخصصة بعد السير لمسافة 80 ألف كلم، ثم تكرار هذه العملية كل 20 ألف كلم، مع ملاحظة أنه عند ضرورة استبدال أحد الممتصات، فينبغي استبدال كلا الممتصين على المحور.