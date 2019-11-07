بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تصنع مشغولات الذهب في منزل شعبي بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والإستثمار من ضبط عمالة مخالفة من جنسية آسيوية حولت منزلاً شعبياً بالقنفذة إلى معمل غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية، وجاء ذلك بناء على بلاغ ورد للوزارة بعدما ضبطت بحوزة العاملين في المقر أدلة مادية ومستندات ومبالغ مالية وختم يعود لمؤسسة تزاول نشاط لا يخص تصنيع المشغولات مما يؤكد وجود شبهة تستر تجاري.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط وحجز كمية من المشغولات الذهبية المصنعة أعدت للبيع تمت إحالة عينات منها لمختبرات الفحص والجودة للتحقق من جودة العيار.

وقامت الوزارة بإغلاق المقر المخالف واستدعاء كافة أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.