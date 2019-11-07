«بوغبا» يحدد بقائه في مانشستر يونايتد بـ شرط صعب

نواف السالم(صدى):

أعلنت تقارير صحفية بريطانية أن النجم الفرنسي بول بوغبا، قرر مغادرة مانشستر يونايتد؛ في حالة فشل النادي الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوردت التقارير أنه من المؤكد أن ” بوغبا ” سيترك مانشستر يونايتد؛ إذا فشل الفريق في المشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يُشارك حاليًا في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ويحتل حاليًا المركز العاشر.

وكان أن ” بوغبا ” شارك في 5 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويعاني حاليًا من إصابة ستبعده عن مانشستر يونايتد حتى الشهر المقبل.