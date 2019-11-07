إيفانكا ترامب تتألق بزي رسمي في أول زيارة لها للمغرب

واشنطن(صدى):

تألقت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزي رسمي وزوج من الكعب المدبب ، في أول زيارة رسمية لها إلى المغرب ، التي تستغرق 3 أيام ، وتهدف إلى تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة وتمكين المرأة، وهي مبادرة من الحكومة الأمريكية.

وخلال لقائها الأول مع الأميرة للا مريم في الرباط، ارتدت ترامب زيًا كاملًا محتشمًا باللون الرمادي، مكونًا من سترة مطرزة بتطريزات مستوحاة من التراث المغربي، وبنطلون قصير بلون مطابق، وزوج من الكعب المدبب باللون الرمادي.

وفي المقابل اختارت الأميرة للا مريم بدلة بنطلون أنيقة باللون البرتقالي نسقتها مع بلوزة أنثوية بالبرتقالي الداكن وبربطة بو، وأنهت إطلالتها بزوجٍ من الكعب المدبب من الجلد الأسود اللامع.

وتعرضت الأميرة للا لبعض الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها كثيرون بخضوعها لعمليات حقن الوتكس والفيلر، التي بدت واضحة على ملامح وجهها، خاصة خدودها.

بينما قال آخرون إنها بدت غاية في الأناقة والجمال، وأنه من حقها أن تحافظ على ملامحها من خلال عمليات الروتوش.