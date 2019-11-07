بالفيديو.. بلقيس تعبر عن استياءها من رسائل الواتساب

فهمي محمد(صدى):

عبرت الفنانة اليمينة بلقيس ، عن استياءها من إرسال بعض الأشخاص رسائل صوتية لها عبر هاتفها الجوال .

وقالت بلقيس في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إنها لا تستمع إلى المقاطع التي تتخطى مدتها الدقيقة أو دقيقتين، لافتة إلى أنها لا تهتم إلا بتلك التي تبلغ مدتها 30 ثانية على الأكثر.

وأضافت ، أنها لا تتحلى بالصبر اللازم لذلك وأن مديرة أعمالها تعلم جيداً أنها لا تحب التحدث مطولاً عبر الهاتف ، وتوجهت إلى الاشخاص المعنيين بذلك بدعوتهم إلى إرسالة الرسائل المكتوبة، مع الإشارة إلى أن الكثير من الأشخاص لا يحبون التحدث عبر الهاتف مثلها فيما يهوى آخرون ذلك.