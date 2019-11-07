«فيراري» تخترع سيارات جديدة بدون عجلة قيادة ودواسات

روما(صدى):

تعتبر سيارات السباق مصدر هام لاكتشاف العديد من التقنيات الجديدة التي يتم تطبيقها في سيارات الطرق، مثل فكرة أقراص المكابح وغيرها، لكن هناك الشركات الأخرى التي تحصل على تقنياتها من مصادر أخرى.

وأعلنت شركة «فيراري» توصلها لبراءة اختراع جديدة استلهمتها من الألعاب الإلكترونية، ووضعت في تصورها صناعة سيارات جديدة بدون عجلة قيادة أو أنظمة قيادة ذاتية أو دواسات.

وأضافت الشركة الإيطالية، أنهم يسعون لاختراع سيارة جديدة بعصا تحكم، ويمكن للسائق التحكم بها عن طريق إمالة العصا للأمام أو الخلف وذلك للتسارع أو الكبح والانتقال لليمين أو اليسار.

وأشارت الشركة إلى أنه عندما تكون العصا على حالها، ذلك يعني أن تسير السيارة بنفس سرعتها دون التوجه لأي مسار آخر، ونشرت عدة صور تخيلية للسيارة.

وأظهرت الصور أن العصا ستكون على يمين السائق والجانب الأمامي له سيكون فارغ بالكامل، مشيرة إلى أن ناقل الحركة سيكون أوتوماتيكيًا بشكل كامل دون أي خيار يدوي.