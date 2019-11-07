إطلالة صادمة لفاطمة العبدالله بعد إزالة الفيلر من وجهها 

خالد الظفيري(صدى):

صدمت الفنانة الكويتية فاطمة العبدالله متابعيها بإطلالة غريبة بعد إزالة الفيلر من وجهها، موضحة أن هذا سبب ظهور جرح في وجهها.

وأشارت إلى أنها كانت تطبق كريم الأساس على وجهها مع التذكير بأن زوال هذه العلامة يحتاج إلى بعض الوقت، معبرة عن رضاها بشأن النتيجة، كما أشادت بمهارة الطبيب.

وقال بعض المتابعين إنها تقوم بذلك بدافع لفت الأنظار وحب الظهور، ومن جاء في التعليقات: “موضه ازالة الفيلر” و”وعقبال تجي هبة تذويب الدهون وتصير أجسامكم طبيعية” و”الهبة الجديدة تخريب نفسهم وتلويع كبدنا” و”صارت موضة الحين إزالة الفيلر”.