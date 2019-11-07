ممثلة برتغالية تضع رونالدو في موقف محرج مع خطيبته جورجينا

لشبونة(صدى):

وضعت الممثلة البرتغالية ريتا بيريرا ، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، في موقف مُحرج مع خطيبته جورجينا رودريغيز ، أثناء حضورهما حفل قنوات MTV للموسيقى الأوروبية في مدينة إشبيلية.

حيث أثارت ريتا بيريرا غضب جورجينا بعد ترحيبها الشديد برونالدو وحديثها الطويل معه، متجاهلة وجود خطيبته التي كانت تنتظر على بعد خطوات واكتفت بإلقاء التحية عليها .

ونقلت مجلة “LOOK” عن أحد الشهود الذين تواجدوا بالقرب من تلك الواقعة، قائلا: “كان الموقف مزعجا بالنسبة لجورجينا وغير مريح لرونالدو، الذي لم يتوقع الترحيب المبالغ فيه من بيريرا أمام العديد من الحضور”.

ورغم أن جورجينا اعتادت على مثل هذه المواقف التي تجمع رونالدو بالنجمات والنساء في مختلف المجالات، إلا أن تصرف الممثلة البرتغالية كان مبالغا به، في ظل أخبار قديمة تحدثت عن علاقة جمعت بين “صاروخ ماديرا” والممثلة الحسناء بين عامي 2008 و2010.