«النيابة العامة» تحذر من تحويل أموال إلى مجهولين

حمود العنزي(صدى):

شددت النيابة العامة، على ضرورة توخي الحذر عند طلب أي شخص تحويل مبلغ مالي من الحساب المصرفي الخاصة بك إلى حساب مصرفي آخر غير معروف.

وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب توخي الحذر عند طلب أي شخصٍ تحويل مبلغ مالي من حسابك المصرفي إلى حساب مصرفي آخر غير معروف تحت أي ذريعة كان».

وأضافت «لاحتمال نهوض شبهة عدم شرعية تلك الأموال أو الحساب المحول إليه، مما يعرضك للمساءلة الجزائية، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».