متوسطة سهل بن قيس بالرياض تنفذ برنامجًا ترفيهيًا مفتوحًا لطلابها

بدر الحارثي(صدى):

نفذت مدرسة سهل بن قيس المتوسطة بحي طويق التابعة لمكتب التعليم بجنوب الرياض صباح اليوم الخميس برنامجا ترفيهيا مفتوحا لطلابها وذلك في الصالة الرياضية في المدرسة.

وأوضح قائد المدرسة عبدالله بن محمد الحمدان أن البرنامج شهد تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وهدف إلى إدخال الفرح والسرور على الطلاب وتغيير أجواء اليوم الدراسي وجعل المدرسة جاذبة ومحببة لهم إضافة لضبط السلوك ورفع مستوى التحصيل العلمي مستقبلًا.

وأكد الحمدان أن الطلاب كانوا على قدر المسئولية وظهر جليًا مدى الانضباط والتعامل بروح الفريق والحرص فيما بينهم خلال استمتاعهم بفقرات البرنامج، حيث شملت الفقرات مجموعة من الألعاب المختلفة والمشوّقة، ومكائن الأطعمة والآيسكريم.

وشدد على أن أعضاء إدارة المدرسة وأعضاء الهيئة التعليمية قاموا بمراعاة وسائل السلامة خلال البرنامج والاستمتاع باللعب حفاظًا على سلامة الطلاب حتى لا يتعرضوا للإصابة خلال اللعب لا قدر الله.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج تعطي تحفيزا إيجابيا للطلاب وتظهر مدى حسن السلوك الذي يتمتعون به فهم بالفعل مصدر فخر لمدرستهم مدرسة سهل بن قيس المتوسطة وللتعليم بشكل عام.