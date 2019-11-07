رجيم هوليوود لفقدان الوزن في أسبوع 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر خسارة الوزن الزائد من الخطوات الجمالية الأساسية عند الكثير من المشاهير، تتألق الكثير من النجمات برشاقتهن، مما يدفع الكثير من السيدات للتساؤل عن سر رشاقة نجمات الشاشة وعن حمية هوليوود التي تعتبر من الحميات الرائجة بين المشاهير.

ونستعرض ريجيم هوليوود لأسبوعين:الاثنين.. وجبة الفطور: ثمرة جريب فروت +بيضة أو اثنين مسلوقتين + كوب قهوة أو شاي بدون سكر أو لبن.وجبة الغداء: بيضتين مسلوقتين+ طبق سبانخ + شاي بدون سكر أو لبن.وجبة العشاء: شريحة لحم مشوي +طماطم وخيار+ كوب شاي بدون سكر أو لبن.

الثلاثاء.. وجبة الفطور: ثمرة جريب فروت+ بيضة أو اثنتين مسلوقتين + كوب قهوة أو شاي بدون سكر أو لبن.وجبة الغداء: بيضتين مسلوقتين+ سبانخ شاي بدون سكر أو لبن.وجبة العشاء: بيضتين مسلوقتين+ جبن قريش+ ربع رغيف + كرنب طازج.

الأربعاء.. وجبة الفطور: ثمرة جريب فروت+ بيضة أو اثنين مسلوقتين + كوب قهوة أو شاي بدون سكر أو لبن.وجبة الغداء: بيضتين مسلوقتين+ فاصوليا خضراء+ كوب شاي بدون سكر أو لبن.وجبة العشاء: سمك مشوي+ طبق سلطة خضراء + ربع رغيف + ثمرة جريب فروت.

الخميس.. وجبة الفطور: ثمرة جريب فروت+ بيضة أو ثنين مسلوقتين+ كوب قهوة أو شاي بدون سكر أو لبن.وجبة الغداء: طبق سلطة خضراء + طبق فواكه طازجة مشكلة.وجبة العشاء: شريحة لحم مشوي+ طماطم وخيار.

الجمعة.. وجبة الفطور: ثمرة جريب فروت +بيضة أو اثنين مسلوقتين+ كوب شاي بدون سكر أو لبن.وجبة الغداء: شريحة دجاج مشوية+ طماطم + ثمرة جريب فروت.وجبة العشاء: شريحة دجاج + طماطم وجزر وكرنب+ ثمرة جريب فروت.

السبت.. وجبة الفطور: ثمرة جريب فروت+ بيضة أو اثنين مسلوقتين + كوب شاي بدون سكر أو لبن.وجبة الغداء: ثمرة جريب فروت+ بيضتين مسلوقتين.وجبة العشاء: ثمرة جريب فروت أو شمام + بيضتين مسلوقتين+ طبق سلطة خضراء+ ربع رغيف بلدي.

الأحد.. وجبة الفطور: ثمرة جريب فروت+ بيضة أو اثنين مسلوقتين + كوب قهوة أو شاي بدون سكر أو لبن.وجبة الغداء: بيضتين مسلوقتين+ طماطم+ كوب شاي بدون سكر أو لبن.وجبة العشاء: شريحتين لحم مشوي +طماطم وخيار وخس وزيتون+ كوب شاي بدون سكر أو لبن.

ومن بين نصائح لتعزيز ريجيم حمية هوليوود: ضرورة شرب لترين من الماء بشكل يومي.يمكن استبدال البيض بقطعة متوسطة من جبن القريش.يمكن استبدال الفاصوليا أو السبانخ بالخرشوف أو الكوسة أو القرنبيط، يمكن تناول المشروبات العشبية الخالية من السكر مثل اليانسون أو النعناع.

وفي حال استمرار الشعور بالجوع: يسمح بتناول أي كمية من الخس،الجزر، الخيار أو الطماطم، بحمية هوليوود التي تعتبر من الحميات الرائجة بين المشاهير.