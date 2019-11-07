فيديو مثير لفنان لبناني حاول تقبيل مراسلة تليفزيونية على الهواء
تعرض الفنان اللبناني زين العمر لموقف محرج أثناء حوار مراسلة تليفزيونية معه على الهواء خلال إحدى الفعاليات الداعمة لرئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون .
وظهر الفنان وهو يعبر عن رأيه الداعم للرئيس اللبناني ويؤكد أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي ، بينما دخل في نقاش شبه حاد مع المراسلة ثم باغتها برغبته في تقبيل رأسها أمام الجميع .
وهنا رفضت المراسلة تصرفه وصدت يديه قائلة “ما في داعي ” ، فيما ظهرت علامات الإرتباك والإحراج على الفنان .
وانتشر الفيديو محققاً أكثر من 35 ألف مشاهدة ،والذي أثار تأييد كبير لموقف المراسلة من الفنان زين العمر وهجوم كبير عليه .
اترك تعليقاً