فيديو مثير لفنان لبناني حاول تقبيل مراسلة تليفزيونية على الهواء

بيروت(صدى):

تعرض الفنان اللبناني زين العمر لموقف محرج أثناء حوار مراسلة تليفزيونية معه على الهواء خلال إحدى الفعاليات الداعمة لرئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون .

وظهر الفنان وهو يعبر عن رأيه الداعم للرئيس اللبناني ويؤكد أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي ، بينما دخل في نقاش شبه حاد مع المراسلة ثم باغتها برغبته في تقبيل رأسها أمام الجميع .

وهنا رفضت المراسلة تصرفه وصدت يديه قائلة “ما في داعي ” ، فيما ظهرت علامات الإرتباك والإحراج على الفنان .

وانتشر الفيديو محققاً أكثر من 35 ألف مشاهدة ،والذي أثار تأييد كبير لموقف المراسلة من الفنان زين العمر وهجوم كبير عليه .