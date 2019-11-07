انطلاق فعاليات ملتقى الأورام وملتقى العلاج الإشعاعي في الخبر بمشاركة مختصين من11 دولة

سعيد العجل(صدى):

افتتح سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال صباح أمس الخميس فعاليات الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الأمريكية للأورام والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بالتزامن مع الملتقى السنوي الثاني للجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ( أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في فندق مريديان الخبر .

وأكد رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب أن المنطقة تستضيف كوكبة من المختصين في مجال طب الأورام والعلاج الإشعاعي من خلال 60 محاضرة يقدمها 120 محاضر شاركوا من 11 دولة ، في حين تعد المرة الأولى من نوعها التي يتم الجمع بين هذين الملتقيين في وقت واحد ، حيث تجمع المحاضرات بين المستجدات في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي .

وأوضح المهيدب أن الملتقى يناقش مستجدات علاج الأورام وعلاج الأورام بالإشعاع في عدة محاور تتضمن علاج أورام الثدي وأورام الرأس والرقبة وأورام الجهاز الهضمي والرئة ، وأورام الدم والغدد اللمفاوية ، والدماغ ، والأورام النسائية والمسالك البولية والعلاج التلطيفي ، حيث يهدف الدمج بين الملتقيين إلى جمع المعلومات من الجانبين المساهمين في علاج مرضى الأورام ( أطباء العلاج الكيماوي وأطباء العلاج الإشعاعي ) مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات ويحسن من علاج مرضى الأورام ، مقدماً شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ولوكيل الإمارة على حضوره وتشريفه فعاليات الافتتاح ، إضافة إلى شكر الفريق العلمي والتنظيمي على جهودهم ، وللجمعية الأمريكية للأورام على شراكتها الدائمة للعام الثامن على التوالي .

ومن جهته قال رئيس اللقاء السنوي لمستجدات الجمعية الأمريكية للأورام الدكتور هاني الهاشمي أنه لأول مره في المنطقة يتم عرض مستجدات طب الأورام وأهم مستجدات طب العلاج الإشعاعي في العام المنصرم بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لطب الأورام والجمعية الأمريكية لطب العلاج الإشعاعي وهو تعاون جديد يجمع كل ما يزيد المعرفة ويطور الخدمة ، حيث يم خلال الملتقى تقديم 60 محاضر وورقة بحثية تم اختيارها من بين أكثر من 20 ألف ورقة بحثية قدمت خلال أكبر تجمع طبي عالمي لمستجدات طب الأورام في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأورام والمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب العلاج الإشعاعي الذين أقيما قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن المريض هو محور الاهتمام ، حيث تم الحرص على أن يشارك في هذا الملتقى أكثر من 25 مؤسسة وجمعية مهتمة بمرضى الأورام ، وتم خلال الملتقى الحالي أضافة أفق جديد يشارك فيه ابطال الأورام وذويهم مع مؤسسات المجتمع التي توفر الدعم بكل الأشكال .

الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول في الملتقى الذي تم اعتماده من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم مستمر.

تضمنت 5 جلسات تتحدث حول أورام الثدي ودراسة إمكانية إعطاء المرضى جرعات مكثفة بوقت أقل وتأثير ذلك على السيطرة على الورم وعدم عودته ، كذلك الأثر الجمالي النهائي بعد إعطاء العلاج الإشعاعي ، إضافة إلى جلسة تتمحور حول أورام الرأس والرقبة ودراسة فاعلية إعطاء أنواع مختلفة من العلاج الكيماوي مع العلاج الإشعاعي ، وكذلك مناقشة أورام الجهاز الهضمي العلوي والسفلي متضمناً القولون والمستقيم والمعدة والبنكرياس .