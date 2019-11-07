194 ألف حالة تصوير طبي بـ« سعود الطبية » في 2019

سعيد العجل(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التصوير الطبي بإجراء أكثر من 194 ألف حالة تصوير طبي، وذلك خلال العام الميلادي الحالي.

جاء ذلك خلال فعالية مواكبة لليوم العالمي للأشعة، والتي أقامها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، ، ودشنها المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي و بحضور المهندس عبدالرحيم العبدالعزيز نائب الرئيس للأصول وسلاسل الإمداد في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض .

وأوضحت المدينة بأن الفعالية تهدف إلى تثقيف المجتمع بالأشعة وطبيعة فحوصاتها والتقنيات الجديدة المقدمة في التصوير الطبي.

وبينت المدينة بأن قسم التصوير الطبي مزود بأحدث التقنيات والأقسام التشخيصية الدقيقة، ويقدم خدمات في التخصصات الدقيقة مثل القسطرة التداخلية العصبية، وقسم أشعة الصدر والقلب التشخيصية، وقسم أشعة وتشخيص الأطفال، والتوسع في قسم القسطرة التداخلية للجسم.

وأضافت: يخدم قسم التصوير الطبي بالمدينة كافة المستشفيات التي تقع تحت مظلة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى.

يذكر أن أركان الفعالية كانت: الرنين المغناطيسي، إدارة الأرشفة الإلكترونية، الأشعة المقطعية، الطب النووي والحماية من الأشعة، الأشعة التداخلية والقسطرة، إدارة التصوير الطبي، الموجات الصوتية، الفن، تصوير أشعة الثدي، والأشعة السينية.