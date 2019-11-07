أول تعليق لأوغلو  على سخرية أردوغان منه بعد كسر الكرسي الخاص به 

أنقرة(صدى):

علق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ، على سخرية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حضوره اجتماع رؤساء البلديات الكبرى مع أردوغان في أنقرة الأسبوع الماضي، قائلا:”الأهم هو أن عرشه يهتزّ”.

وتهكم “أردوغان” من إمام أوغلو؛ بسبب واقعة سقوطه قائلًا: “لقد كسرت الكرسي، إن هذا إسراف، وستدفع ثمنه”.

وكان أكرم إمام أوغلو عقب على واقعة سقوطه من الكرسي بعد انكسار إحدى أرجله، قائلاً: “سخروا مني وقالوا إن كرسيّه اهتز في القصر الرئاسي.. ولكن الأهم هو أن عرشه يهتزّ”.

ويتوقع البعض أن تكون هذه الحادثة المحرجة “مؤامرة” لاستهداف إمام أوغلو، وبالتالي فإن إمام أوغلو شخص سيئ الحظ، فلأول مرة منذ زمن طويل يتحطم مقعد داخل القصر الرئاسي، ويحدث هذا الأمر عندما يجلس إمام أوغلو عليه في الوقت الذي يتحدث فيه عن وقائع الإسراف بالبلدية، مما فتح الطريق أمام أردوغان ليقول:” إن ما فعلتَه إسراف، لقد كسرتَ رجل الكرسي، وستدفع ثمنه”.