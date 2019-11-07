توقيع عقود سفلتة ورصف وإنارة بــ 11 مليون ريال ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار دعمه لمشاريع البنية التحتية في محافظة بيشة وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مشاريع سفلته ورصف وإنارة للطرق والميادين بقيمة 11 مليون ريال وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الأمانة لشمول مختلف المحافظات بخدمات البلدية في سبيل تحقيق تطور ملموس في خارطة البنية التحية لمحافظات عسير والإرتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لها .

من جانبه أوضح رئيس بلدية بيشة المهندس محمد الحويطي أن امانة عسير تسعى إلى دعم كافة المشاريع بمحافظة بيشة مشيرا الى ان هذه العقود التي تم توقيعها مؤخرا من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي هي سلسلة من بين مشاريع أخرى ومنها ما تم إنجازها بعدد من أحياء المحافظة المختلفة، ولازال العمل جاري على إستكمال أعمال السفلتة بأحياء محافظة بيشة والقرى التابعة لها .

وقال الحويطي أن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الأمانة تسير وفقا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لأنهائها وفقا للعقود المعتمدة .

مشددا على ان الدكتور وليد الحميدي حريص على تقديم أفضل خدمة ممكنة ، بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية بالمحافظة في ظل دعم و متابعة سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .