مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم مركبتين على كوبري عشيرة

الطائف(صدى):

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف بلاغ عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداها تقل عائلة .

وتفصيلاً أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عند الساعة ٠١:١٧ م عن وجود حادث تصادم وذلك على طريق عشيرة الطائف والتي بدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.

وأضاف: عند وصول أول فرقة للموقع إتضح أن بالموقع ست حالات اسعافية إحداها إنتقلت إلى رحمة الله فيما تبقى خمس حالات قُدرت من متوسطة إلى بليغة وعلى إثر ذلك تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف.