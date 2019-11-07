السنة الاولى المشتركة: اختبار 4 الاف طالب لمقرر «ريادة الأعمال » إلكترونيًا

سعيد العجل (صدى):

نجحت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود في تطبيق الاختبارات المحوسبة لعدد من المقررات التي تدرسها العمادة كاللغة الانجليزية والحاسب الآلي ، وفِي الاسبوع الماضي تم تتفيذ الاختبار النصفي المحوسب لمقرر ريادة الأعمال الذي يدرس ضمن مقررات قسم مهارات تطوير الذات كأول تجربة لطلابه خلال هذا الفصل، والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 25/2/1441 لثلاثة آلاف طالب توزعوا على (3) فترات بواقع (3) ساعات امتدت ما بين الساعة 12:00 – 3:00م.

وقال عميد السنة الاولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي ان العمادة تسعى إلى تقديم تعليم نوعي من خلال بيئة محفزة ومناهج دراسية مطورة لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والأكاديمية للنجاح في حياتهم الجامعية والعملية وعملت العمادة على تطوير وسائل تقويم طلبتها بتنفيذ الاختبارات المحوسبة التي تشرف عليها وحدة الاختبارات في العمادة – والذي تعد واحدة من الوحدات الحديثة والمتطورة – بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية .

وقال الجريوي ان هناك خطة تطويرية لتحويل أكبر عدد من مقررات السنة الأولى المشتركة إلى اختبارات محوسبة ضمن الامكانيات المتوفرة وذلك لرفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لطلابها من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع أهداف السنة الأولى المشتركة.

كما أكد الدكتور وائل العنزي “رئيس قسم مهارات تطوير الذات في عمادة السنة الأولى المشتركة والمشرف على مبادرة الاختبارات المحوسبة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية و الأكاديمية” على فاعلية الاختبارات المحوسبة من ناحية عدالتها وسريتها وموثوقيتها وحوكمتها من خلال المتابعة والإشراف والتنفيذ من قبل وحدة الاختبارات في العمادة، ودراسة نتائج الطلبة وإجراء المقارنات المرجعية بهدف تحقيق أهداف ونواتج التعلم و التعليم لمقررات القسم ، وذلك سعيا من العمادة لتبني أفضل الممارسات العالمية لآليات ووسائل التقييم.