أرسين فينجر يكشف حقيقة مفاوضات تدريب بايرن ميونخ

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب الأسطوري السابق لفريق أرسنال أرسين فينجر، حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية حول مفاوضاته مع فريق بايرن ميونخ الألماني لتولي مهمة تدريبهم في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، إن إدارة بايرن ميونخ أجرت اتصالات مكثفة بالمدرب الفرنسي، وتم تحديد اجتماعًا بعد مباراة بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها غدًا لحسم الأمر.

وفي تصريحات لصحيفة «كيكر»، أكد أرسين فينجر أنه لا يوجد أي مفاوضات مع الفريق الألماني في الوقت الحالي، لكن لا مانع لديه بتولي مهمة تدريب الفريق.

وأضاف «فينجر» أنه متردد من أمر العودة للتدريب مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بوظيفته الجديدة كمحلل تليفزيوني، لكن القرار النهائي سيتخذه في خلال الأيام القادمة.

يذكر أن إدارة الفريق الألماني قد أعلنت إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بعد سلسلة من النتائج الكارثية للفريق، وكان آخرها الهزيمة بخماسية أمام إينتراخت.