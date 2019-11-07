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6.5 مليون تركي غادروا بلادهم بسبب سياسية أردوغان

6.5 مليون تركي غادروا بلادهم بسبب سياسية أردوغان
أنقرة(صدى):

كشفت بينات رسمية صادرة عن الرئاسة التركية ارتفاع نسبة الأتراك المهاجرين إلى 20% هذا العام بزيادة عن العام الماضي الذي شهد هجرة 137 ألف تركي ، ليرتفع إجمالي المهاجرين الأتراك إلى 6.5 مليون مهاجر .

ويأتي هذا وسط تحذيرات تركية من هجرة العقول وهروب الإستثمارات خوف من المستقبل المظلم في ظل سياسة أردوغان خاصةً بعد السنوات الأخيرة في أعقاب أحداث منتزه “غيزي ” ، ومحاولة الإنقلاب ، والسياسات الإرهابية ، والعدوان على سوريا .

وأكدت صحف تركية أن أصحاب رؤوس الأموال من الأتراك يلجأون لشراء عقارات في مقدونيا والبرتغال والجبل الأسود والجزر اليونانية ويستثمرونها بغية الحصول على جنسية تلك الدول والمغادرة .

وتضم اليونان 25 ألف تركي ، بينما يعيش 12 ألف تركي بمقدونيا ، و2000 تركي في الجبل السود ويتوزع الباقون في الدول الأوروبية غالبا .


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