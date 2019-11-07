خادم الحرمين الشريفين يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.
وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 30 دقيقة
جينا هاسبل رئيسة الاستخبارات المركزية الأمريكية
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لقد حشرت نفسها في قضية الخاشقجي..نست ماقامت به الاستخبارات الأمريكية من عمليات قتل في أمريكا اللاتينية عرفت سميت وقتها بالعمليات القذرة في عهد الرئيس ريغان.
بعدها جرى تحقيقات في الكونجرس الأمريكي وتم عزل الكثير وعمل إصلاحات داخل جهاز الاستخبارات