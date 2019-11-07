فجر السعيد تستعد لإجراء عملية رابعة بعد إصابتها بشلل منعها من الحركة

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أعلنت فيه استعدادها لإجراء عملية رابعة في رحلة علاجها حتى تتمكن من المشي بشكل طبيعي بعدما أصيبت بحالة شلل منعتها من الحركة.

وظهرت السعيد في الفيديو وهي تتحدث مع طبيبها، دون أن تظهر صورتها ، وتقول “دكتور محمد اعجز وأقول الله يجزاك خير وعدتني بأن أعود للمشي والحمدلله بفضل الله وجهودك بديت أتحسن”.

وأضافت “جهودك معايا تشكر عليها، وأنا فخورة بك لولاك لما كان هذا التطور الذي أنا عليه ولما كنت تمكنت من السير، وإن شاء الله أصبح أفضل من السابق”.

ورد عليها الطبيب “بل أنا فخور بك، الفضل لك أنا الطبيب وأنا أساعدك، وأنت أصبحت أفضل من السابق”.