بالصور.. لجنة التنمية الاجتماعية بمكة تأهل الشباب لسوق العمل
بحضور مشرف عام التعليم المستمر بوزارة التعليم الأستاذ/سامي الخضير ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمكة الأستاذ/معتوق اللحياني .
وقع المدير التنفيذي للجنة الأستاذ/محمد احمد الزهراني ومدير مركز الحي المتعلم بالزاهر الاستاذ/سامي السريحي عقد شراكة مجتمعية وذلك ضمن برنامج تأهيل الشباب لسوق العمل .
وذكر الزهراني أن تأهيل الشباب لسوق العمل يعد أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة التنمية الاجتماعية بمكة .
وأضاف أن اللجنة تسعى دائما لعقد الشراكات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف اللجنة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030
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