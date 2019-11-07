بالصور.. لجنة التنمية الاجتماعية بمكة تأهل الشباب لسوق العمل

عطيه اليوسف (صدى):

‏بحضور مشرف عام التعليم المستمر بوزارة التعليم الأستاذ/سامي الخضير ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمكة الأستاذ/معتوق اللحياني .

وقع المدير التنفيذي للجنة الأستاذ/محمد احمد الزهراني ومدير مركز الحي المتعلم بالزاهر الاستاذ/سامي السريحي عقد شراكة مجتمعية وذلك ضمن برنامج تأهيل الشباب لسوق العمل .

وذكر الزهراني أن تأهيل الشباب لسوق العمل يعد أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة التنمية الاجتماعية بمكة .

وأضاف أن اللجنة تسعى دائما لعقد الشراكات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف اللجنة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030