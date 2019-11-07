بالفيديو.. نبيل شعيل والأمير عبدالله بن سعد يشعلان موسم الرياض بأغنية جديدة

الرياض(صدى):

جمعت أغنية “هنا الرياض” مشاعر الجميع في حب المملكة والشوق لزيارتها خاصةً في موسم الرياض بعد النجاح الهائل الذي حققه خلال أول أسبوعين من إنطلاقه .

وأطرب بلبل الخليج الفنان الكويتي نبيل شعيل الجمهور العربي بكلمات الأغنية التي أبدعها الأمير الشاعر عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود في حب المملكة وما تقدمه لزوارها في موسم الرياض من مختلف الفعاليات والترحاب والطمأنينة بين شعبها .

ومن كلمات الأغنية التي حققت ملايين المشاهدات : هنا الرياض ..مدّت يديها تحضن العالم سهر..وقلوب أهلها بالفرح عطر ونهر..وسنين نقضيها معاكم في شهر..حياكم الله في الرياض إلى آخر الأغنية التي لحنها المميز أدهم القفاري .

وأبدى الأمير عبد الله بن سعد سعادته بتعاونه الثاني مع الفنان نبيل شعيل ، مثنياً على جهود هيئة الترفيه وحكومة المملكة التي أخرجت موسم الرياض بهذا الشكل المبهر ، داعياً الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة ويوفقها لتحقيق رؤية المملكة 2030 ” .