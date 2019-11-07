الموانئ تناول 21 مليون طن من البضائع خلال أكتوبر

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها “موانئ” بلغ خلال شهر أكتوبر لعام 2019م 21 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة أكثر من 566 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 1,88% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغ 1,110 سفينة، وبلغ عدد الركاب 72 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات أكثر من 84 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 264 ألف رأس من الماشية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يذكر أن “موانئ” تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.