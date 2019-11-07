مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يجري عملية لشبكية العين باستخدام العلاج بالجينات

الرياض(صدى):

أجرى فريق طبي من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون صباح اليوم الخميس 10/3/1441هـ أول عملية في الشرق الأوسط لمريضة سعودية تبلغ من العمر (34) عاما تعاني من ضعف بصري شديد بسبب إعتلال الشبكية الوراثي في العينين وذلك باستخدام العلاج بالجينات.

وذكر الفريق الطبي أن المريضة خضعت لعملية جراحية في شبكية العين اليسرى تم من خلالها إستخدام العلاج بالجينات وحقن دواء لوكستورنا (Luxturna) مباشرة تحت الشبكية حيث يقوم هذا الدواء بتثبيت النظر مع تحسنه بما يسمح للمريض بالتحرك بحرية في محيطه المباشر.

وتعد المملكة العربية السعودية أول دولة في الشرق الأوسط وآسيا وضمن عدد محدود من الدول في أمريكا واوروبا التي استخدمت الدواء. هذا السبق يعد نقلة عالمية في إستخدام العلاج بالجينات ويأتي ذلك في ظل إهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفير كافة التقنيات العلاجية الحديثة للقطاع الصحي والإهتمام والدعم المتواصل لهذا القطاع. إضافةً إلى حرص معالي وزير الصحة أن يكون القطاع الصحي السعودي رائداً في توفير أفضل الخدمات العلاجية وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الصحة. ذكر الدكتور عبدالعزيز الراجحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن هذا السبق الدولي هو تتويج لجهود طاقم المستشفى الإداري والطبي على مدى أشهر عديدة للحصول عليه والتدريب على إستخدامه والتعامل معه خلال النقل. وكانت هناك متابعة حثيثة من معالي د. توفيق الربيعة لتذليل كافة العقبات لوصول الدواء الى المستشفى. كما كان لتعاون هيئة الغذاء والدواء السعودية ودعم الشركة الوطنية للشراء الموحد (NUPCO) دوراً رئيسياً لوصول الدواء في وقت قياسي.

أجريت هذه العملية صباح اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حيث يعد المستشفى من المراكز الطبية المتميزة على مستوى العالم والرائدة على مستوى الشرق الأوسط في إجراء عمليات العلاج بالجينات ولديه سجل بحثي وتجارب وخبرات سابقة موثقة دولياً. فقد قام بتقديم أول علاج جيني في المملكة من سبتمبر 2011 الى يونيو 2012 الى 6 مرضى مصابين بمرض العشى الليلي من خلال حقنهم بعقار جيني ومتابعة حالتهم بشكل دوري وثبت من خلال ذلك سلامة العقار وعدم تعرض المرضى لأثار جانبية.

ووفقاً للفريق الطبي فإن المريضة التي أجريت لها العملية كانت تعاني من ضعف بصري شديد منذ طفولتها بسبب مرض إعتلال الشبكية الوراثي وتم تحديد الخلل في الجين RPE65. وبعد اكتشاف الدواء الجيني لوكستورنا (Luxturna) واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) ومن ثم السعودية ومتابعة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للأبحاث والحالات التي أجريت والنجاحات المعلنة، تم مراجعة حالة المريضة وتقييمها طبياً حيث ثبت مناسبة استخدام هذا الدواء لحالتها وتم إجراء العملية بنجاح اليوم.

الجدير بالذكر أن اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات ويستخدم للمرضى الذين يعانون من خلل وراثي وطفرة في جين (RPE65) والمرتبط بضمور الشبكية ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيا وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.

يتم حقن المريض بعد التأكد من ملائمة الدواء لحالته (بالفحص الجيني) مباشرة تحت الشبكية.

وهو يعتبر أول دواء جيني مباشر يتم الموافقة على إستخدامه في كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي حيث أنه يعمل على تقديم نسخة طبيعية من الجين RPE65 مباشرةً إلى خلايا الشبكية التي تتمكن عندها من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية في العين تمكن المريض من الرؤية بشكل أفضل.

تختلف سرعة الإستجابة للعلاج من مريض لآخر حيث يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل إستجابة.