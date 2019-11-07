الصور الأولى لـ«زوجة البغدادي» المعتقلة في منطقة خاضعة لسيطرة تركيا

أنقرة(صدى):

أعلنت القوات التركية أمس الأربعاء، اعتقال أرملة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في مدينة هاتاي على حدود تركيا.

ونشرت القوات التركية صورة أسماء فوزي محمد الكبيسي الزوجة الأولى لزعيم التنظيم الإرهابي، وعرّفت نفسها أمام السلطات باسم «رانيا محمود».

وظهرت السيدة في صورة غير مؤرخة ترتدي عباءة سوداء من النوع الذي فرضه التنظيم على النساء، وذلك عقب اعتقال شقيقها بيومين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته: «أسرنا زوجته.. لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر وأعلن ذلك للمرة الأولى».

يذكر أن العديد من الاتهامات قد طالت تركيا بالتواطؤ مع البغدادي والتستر على مكانه في محافظة إدلب، وذلك قبل أيام من قتله.