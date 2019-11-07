سيدة تحاول قتل زوجها بطريقة بشعة إثر خلافات أسرية

القاهرة(صدى):

أنهت سيدة مصرية معاناتها مع زوجها بالتخلص منه بطريقة بشعة، بعد إحضارها جالون “جاز” وسكبته على جسده وأشعلت فيه النيران بالقاهرة.

وتفصيلا، ورد بلاغ يفيد بقيام المتهمة بإشعال النيران بجسد المجني عليه، فتحرك فريق المباحث إلى محل سكن المتهمة وتمكن من ضبطها، وأقرَّت بارتكابها الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة شرعت في قتل المجني عليه زوجها، لخلافات بينهما، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وبعدما نشأت بينهما الخلافات فأحضرت المتهمة ”جالونًا“ فيه مادة سريعة الاشتعال “جاز”، وقداحة، وسكبت المادة على جسد الزوج وأشعلت النيران بواسطة القداحة قاصدة من ذلك إزهاق روحه، فأحدثت به إصابات بالغة.

وأوضح تقرير الطب الشرعي، أنها تسببت في إصابته بحروق شديدة من الدرجة الثالثة، في الوجه والرأس والرقبة والذراعين والصدر وأجزاء من البطن، تسببت له في عاهة مستديمة.