بالفيديو.. عراك بالأيدي بين سياسيين أوكرانيين في مطار كييف بسبب الكهرباء 

كييف(صدى):

أظهر مقطع فيديو عراك حاد بين نائب أوكراني عن الحزب الحاكم، وزعيم حزب معارض في مطار كييف.

بدا في المقطع المتداول اعتداء زعيم “الحزب الراديكالي” القومي المتشدد أوليغ لياشكو على خصمه بعد اتهامه بـ”العمل لمصلحة روسيا”، واستخدامه “غير المشروع” لقاعة كبار الزوار بالمطار والتي تدفع كلفتها من جيب الشعب.

ومن جهته، قال النائب أندريه غيروس رئيس لجنة شؤون الطاقة في مجلس “الرادا” (البرلمان) الأوكراني إن لياشكو تهجم عليه بسبب القرار البرلماني باستئناف استيراد الكهرباء من روسيا اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي.