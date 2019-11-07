القبض على شاب أثناء تهريب 16 مخالف لنظام الإقامة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمعاونة فرق المهمات الخاصة من القبض على شاب حاول تهريب عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل بمحافظة حوطة بني تميم جنوب الرياض .

وفي التفاصيل ، فقد قامت الجهات الأمنية على طريق الحيانية خلال المسح الأمنى بتفتيش مركبة من نوع “سكوبا ” ، وتم التأكد من مخالفة 16 شخص لنظام الإقامة برفقة الشاب.

وكشفت مصادر أن أغلب العمالة كانت من الجنسية اليمنية بعدد 13 شخص ، و3 من الجنسية الإثيوبية منهم امرأتان وطفلان .

وتواصل الجهات الأمنية التصدي للمخالفين ومهربي الممنوعات في جميع أنحاء المملكة لسلامة الموطن والمقيم على السواء .