القبض على شاب أثناء تهريب 16 مخالف لنظام الإقامة بالرياض
تمكنت الجهات الأمنية بمعاونة فرق المهمات الخاصة من القبض على شاب حاول تهريب عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل بمحافظة حوطة بني تميم جنوب الرياض .
وفي التفاصيل ، فقد قامت الجهات الأمنية على طريق الحيانية خلال المسح الأمنى بتفتيش مركبة من نوع “سكوبا ” ، وتم التأكد من مخالفة 16 شخص لنظام الإقامة برفقة الشاب.
وكشفت مصادر أن أغلب العمالة كانت من الجنسية اليمنية بعدد 13 شخص ، و3 من الجنسية الإثيوبية منهم امرأتان وطفلان .
وتواصل الجهات الأمنية التصدي للمخالفين ومهربي الممنوعات في جميع أنحاء المملكة لسلامة الموطن والمقيم على السواء .
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