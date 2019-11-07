أحلام تكشف عن مفاجآت كبيرة بألبومها الجديد

أبوظبي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام ، في تصريحات إعلامية ، عن أن الألبوم الجديد سيتضمن العديد من المفاجآت الفنية، حيث انتهت من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني باللهجة الخليجية، فضلًا عن أغنيات باللهجات اللبنانية، المصرية والمغربية.

وقالت أحلام، إن أغاني الألبوم منوعة، منها الطربية وغيرها المعاصرة، تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين وأبرزهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن العثمان، ناصر الصالح، محمود الخيامي وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام كانت قد صرّحت في وقت سابق أنها انتهت من تصوير ثلاث أغنيات من الألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال في فترات متلاحقة بعد طرح الألبوم في الأسواق.